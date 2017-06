Dornstetten Dornstetten putzt sich fein heraus

In der zweiten Kategorie wird das schönste bepflanzte Gefäß gesucht. Welcher Art dieses sein kann, das steht den Teilnehmern frei. Bewertet werden hier Farbgestaltung, Gefäßstruktur, Originalität, historische Elemente mit Bezug zum Jubiläum und Besonderheiten. Einsendeschluss ist der 16. Juli.

Eingereicht werden können Objekte aller Stilrichtungen. "Wir freuen uns über möglichst viel Abwechslung", erklärt Kulturamtsleiterin Carolin Baier. Als Bewerbung reicht ein Foto des Gartens oder Gefäßes, das per Mail oder per Post bei der Stadtverwaltung eingereicht wird. Unter den Einsendungen werden die zehn schönsten Objekte ausgewählt. Diese werden anschließend bei einem Vor-Ort-Besuch von einer Fachjury begutachtet. Zu dieser gehören die Landschaftsgärtner Frieder Brandt, Fritz Fahr und René Kuwilsky sowie die Gartenbauvereinsmitglieder Edelgard Lechner, Gabriele Strähler und Alfred Kilgus.

Die Ortsbegehungen für die Vorgärten finden am 20. und 22. Juni statt, die für Blumenkübel am 25. und 26. Juli. Die Besitzer werden vorher von der Stadtverwaltung über einen Besuch informiert. Die Preisverleihung für die Sieger-Objekte beider Kategorien ist schließlich am 1. August im Rathaus.

Beiträge zum Wettbewerb können mit Bild und Kontaktdaten bei Kulturamtsleiterin Carolin Baier eingereicht werden. Entweder per E-Mail an carolin.baier@dornstetten.de oder per Post an Carolin Baier, Marktplatz 1+2, 72280 Dornstetten.