Dornstetten Doppelangriff auf die Lachmuskeln

Dornstetten. Wer sich schon Monate im Voraus eine der begehrten Eintrittskarten für das Programm "Jetzt wird’s Dag!" mit Karlheinz Hartmann als dem Bürgermeister und Albin Brain als seinem Amtsboten gesichert hatte, der konnte getrost am "Ausverkauft"-Schild vorbei zu seinem Platz in der sommerlich mehr als aufgeheizten Halle ziehen. Dort erwartete die Gäste ein komödiantisch-musikalischer Leckerbissen. In seiner Begrüßung dankte Bürgermeister Bernhard Haas Hartmut Haller vom Motorradsportclub Hallwangen, dem es gelungen war, den Auftritt dieser Hochkaräter zu organisieren und in die Festivitäten zur 1250-Jahr-Feier einzubinden.

Perfekter Urlaubstag: ohne Stupfmugga am Mach-nix-schaff-nix-See

Benny Banano, Michael "Flex" Flechsler, Manfred "Manne" Arold und Marcel "Selle" Hafner, die als "Herrn Stumpfes Zieh & Zupfkapelle" die Auftritte von "Hannes und der Bürgermeister" seit 1994 musikalisch begleiten, ließen gleich zu Beginn die Puppen tanzen, bevor die Hauptakteure sich in der aus dem Fernsehen gewohnten Kulisse – einer kargen Amtsstube – mit hintergründigem Witz und sprachlicher Raffinesse in mehreren Einzelsequenzen mit dem Leben in einer schwäbischen Gemeinde auseinandersetzten.