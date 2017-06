Dornstetten Dichtes Programm

Informationen zu den Veranstaltungen erteilt im Jugendhaus Susanne Rinck, Telefon 07443/28 97 95. Das Programm gibt es ab Montag in den Ortschaftsverwaltungen Aach und Hallwangen, bei der Touristinformation Dornstetten, unter www.dorn­stetten.de sowie im Jugendhaus. An folgenden Tagen kann eine Anmeldung im Jugendhaus erfolgen: Donnerstag, 13. Juli, Dienstag, 18. Juli, Donnerstag, 20. Juli, und am Montag, 24. Juli.