Dornstetten Deutschkurs für den Schulerfolg

Da ist etwa der 13-jährige Habib aus Syrien, der jetzt in die sechste Realschulklasse geht. Habib kam vor gut einem Jahr nach Deutschland, nach langer Flucht und mit einer längeren Zwischenstation in einem Flüchtlingslager in der Türkei. In den 18 Monaten, in denen Habib in Deutschland ist, hat er schon recht gut Deutsch und Englisch gelernt. Daneben spricht er als dritte Fremdsprache Türkisch, denn in der Schule im Flüchtlingslager in der Türkei wurde der Unterricht in dieser Sprache gehalten. Als Muttersprache spricht Habib Kurdisch, und in der Schule in Syrien, die er fünf Jahre lang besucht hat, musste er Arabisch lernen.

Seine Mitschüler im Förderkurs haben ähnlich schillernde Schullaufbahnen hinter sich. Etwa Darius, der erst vor acht Monaten ohne Deutschkenntnisse aus Kroatien nach Deutschland kam und es bereits nach sieben Monaten schaffte, von seiner Vorbereitungsklasse an die Realschule zu wechseln.

Eva Geckeler weiß, welch enormer Kraftaufwand hinter diesen Leistungen steckt. Und sie weiß auch genau, wie sie ihren Schützlingen helfen kann, noch bestehende Sprachbarrieren zügig zu überwinden.

Das Thema dieser Stunde lautet: "Argumente wiedergeben in der indirekten Rede." Zu beobachten ist, dass die Schüler ihre Aufgaben mit enormer Ernsthaftigkeit und mit großem Eifer lösen. Weiter geht es mit Übungen zu Verbformen, Kasusendungen sowie bestimmten und unbestimmten Artikeln. Dann haben die Schüler Gelegenheit, ihre individuellen Fragen, die sich im Unterrichtsvormittag ergeben haben, zu stellen. Wie Eva Geckeler berichtet, nehmen ihre Schüler dieses differenzierende Angebot dankbar an. Wenn die Mitschüler nach Hause gegangen sind, ist der Förderkurs für sie die Möglichkeit, ihre Verständnisfragen aus dem Unterricht sofort beantwortet zu bekommen.

Alle Schüler seien im oberen Leistungspotenzial ihrer Klasse angesiedelt, sagt Eva Geckeler. Probleme würden sich vor allem dadurch ergeben, dass es kaum passendes Unterrichtsmaterial für fortgeschrittene Jugendliche gibt. Dennoch ist die Pädagogin von ihrer Gruppe überzeugt und strahlt ob dieser Aussichten: "Meine Schüler hier haben das Potenzial für das Gymnasium, die sind wirklich vorbildlich." Ein Eindruck, der sich beim Besuch in der Klasse absolut bestätigt.