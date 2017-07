Dornstetten Deutlich besser als der Landesschnitt

Gregor Winkler wird eine Finanzmetropole besuchen – der Preis der Volksbank Dornstetten, den er von Vorstandsvorsitzendem Gottfried Joos für hervorragende Leistungen in Gemeinschaftskunde erhielt. Der Leiter des Marktbereichs Dornstetten, Thomas Fischer, überreichte an Stefan Kreidler den Preis der Kreissparkasse Freudenstadt für hervorragende Leistungen in zwei modernen Fremdsprachen. Den Preis der Firma Nedo für hervorragende Leistungen in den Naturwissenschaften erhielt Sebastian Böhringer von den beiden Geschäftsführern Frank Fischer und Thomas Fischer. Es wurden aber auch noch zahlreiche weitere Preise verliehen (siehe "Die Preisträger).

Alle ziehen an einem Strang

Mehrere Abiturienten unterhielten die Gäste in der voll besetzten Dornstetter Stadthalle mit einem Streifzug quer durch die Schullandschaft und waren sich dabei einig, dass alle am GyDo an "einem Strang gezogen haben und sie ohne Zickenkrieg und Mobbing miteinander umgegangen sind". Ein Programmpunkt musste allerdings entfallen: das Aufsteigen der mit Helium gefüllten bunten Luftballons. Denn die Luftballons hatten wegen der Wärme in der Halle schon zuvor schlapp gemacht.

In der Pause konnten die Gäste nicht nur Leckereien vom Fingerfood-Büfett genießen, sondern auch die Fotos aller Absolventen an der Hallenwand betrachten. Die Bilder waren mit Zeitzeugnissen zu den jeweiligen Geburtsdaten versehen.

Im zweiten Teil des Abiturballs sangen die Abiturienten gemeinsam "Zeit zu gehen" von "Unheilig" und dankten für all die Jahre – nicht nur ihren Lehren mit kleinen Geschenken, sondern auch ihren Eltern, ohne deren Hilfe dieser Weg nicht machbar gewesen wäre. Ein "Schüleract" schilderte Probleme, die man früher noch nicht hatte, wie Krawatte binden für den Abi-ball oder Post von der Bundeswehr. Danach gab es eine inoffizielle Preisverleihung, beispielsweise für den besten "Mensafinanzierer" oder den Schüler mit den amüsantesten Sprüchen. Auch die Lehrer hatten sich für den Abend einen unterhaltsamen und trefflichen "Lehreract" einfallen lassen, dem ein weiterer "Schüleract" und eine Bildershow folgten. So klang der Abiball unter dem Motto "Momente vergehen, aber Erinnerungen bleiben ein Leben lang" aus. Die feierliche Verabschiedung moderierten Katharina Blaschko und Marleen Kugler, die mit viel Charme durch den Abend führten.

Die Abiturienten des Dornstetter Gymnasiums: Pia Albrecht, André Ayasse, Celine Bayer, Laura Bernea, Tamara Bieser, Katharina Blaschko, Sebastian Böhringer, Carina Bok, Marcus Bronner, Mike Buchhammer, Melissa Dogan, Felix Gerber, Anna-Maria Glück, Michelle Greb, Florence Grygiel, Christopher Haas, Josefine Haller, Alice Handschuh, Julia Heinrich, Elina Iffland, Luana Juhl, Evelyn Knoll, Erwin Knutas, Mareike Koch, Chris Kollmann, Alexandra Kowalewski, Nicolas Kreidler, Stefan Kreidler, Lars Kretzschmer, Meike Kreysing, Robin Kübler, Julia Kührig, Marleen Kugler, Marie-Sophie Kuhbier, Theresa Landenberger, Theresa Martini, Lukas Michels, Lea Möhrle, Lisann Morlok, Fabienne Müller, Pit Nürge, Annika Oligschläger, Lara Pooch, Sabrina Rinck, Sevval Sahin, Emilia Schaaf, Hannes Schittenhelm, Tina Schittenhelm, Fabio Schneider, Nathalie Schweizer, Janice Seeger, Sven Staufer, Luisa Stein, Lisa-Marie Steinbach, Nikola Stulajterova, Lena Tritschler, Larissa Wiedmaier, Gregor Winkler, Enrico Wobig, Patrick Würth, Delia Zähringer, Sarah Zähringer und Franziska Zepf.

Preise für Abiturdurchschnitt von 1,5 und besser: Alexandra Kowalewski (1,1), Lisann Morlok (1,1), Lisa-Marie Steinbach (1,1), Annika Oligschläger (1,2), Sebastian Böhringer (1,2), Stefan Kreidler (1,4), Fabio Schneider (1,4), Gregor Winkler (1,5), Katharina Blaschko (1,5), Sabrina Rinck (1,5) und Luisa Stein (1,5). Belobigungen für einen Abiturdurchschnitt zwischen 1,6 und 2,0: Christopher Haas (1,6), Luana Juhl (1,7), Tamara Bieser (1,7), Elina Iffland (1,7), Fabienne Müller (1,8), Emilia Schaaf (1,9), Franziska Zepf (2,0) und Theresa Landenberger (2,0).

Preis der Stadt Dornstetten für das beste Abitur: Anna-Maria Glück. Preis der Volksbank Dornstetten: Gregor Winkler. Preis der Kreissparkasse Freudenstadt: Stefan Kreidler. Preis der Firma Nedo aus Dornstetten: Sebastian Böhringer. Preis der Physikalischen Gesellschaft: Anna-Maria Glück, Sebastian Böhringer, Alexandra Kowalewski, Sabrina Rinck und Fabio Schneider. Abiturpreis der Deutschen Mathematiker-Vereinigung: Anna-Maria Glück, Sebastian Böhringer, Fabio Schneider und Gregor Winkler. Ferry-Porsche-Preis: Anna-Maria Glück. Scheffelpreis – Preis der literarischen Gesellschaft, Scheffelbund: Lisa-Marie Steinbach. Franz-Schnabel-Medaille (Geschichte): Marleen Kugler. Paul-Schempp-Preis (evangelische Religion): Lisa-Marie Steinbach. Bischof-Sproll-Preis (katholische Religion): Anna-Maria Glück. Südwestmetall-Schulpreis Ökonomie: Katharina Blaschko. Preis der Gesellschaft Deutscher Chemiker: Lisann Morlok und Annika Oligschläger.

Fachpreise der Schule: Bildende Kunst: Tamara Bieser und Annika Oligschläger, Englisch: Alexandra Kowalewski, Musik: Lisa-Marie Steinbach, Ethik: Alexandra Kowalewski, Geographie: Franziska Zepf.