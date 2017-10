Dornstetten Den "Herbstzauber" gibt’s obendrauf

Dornstetten. Neben dem jährlichen Krämermarkt-Treiben von 8 bis 18 Uhr in der Hauptstraße, auf dem Marktplatz und in der Unteren Hauptstraße wird im Jubiläumsjahr zusätzlich am Kirchplatz und in der Zehntgasse nach dem Gottesdienst ein Spezialmarkt unter dem Motto "Herbstzauber" von 11 bis 18 Uhr präsentiert. Mehr als 20 Teilnehmer haben sich dazu angemeldet, teilt die Stadtverwaltung mit.

Regionale Produkte

Angeboten werden neben regionalen Produkten wie Büffelkäse und Linsen aus eigenem Anbau, Milchlikör, Joghurt, Müsli, Produkte aus Streuobst, Öle, Senf, Salze und Pestos, Edelbrände, Sirup und Säfte, Dekoartikel aus Heu und Holz auch (kunst-)handwerklich hergestellte Waren wie Naturseifen, Stein- und Silberschmuck, Holzschmuck, Korb- und Flechtwaren, Unikate aus Beton, Pflanzgefäße und Upcycling, Kunst-Deko-Objekte und Töpferwaren für Dekoration und Hausgebrauch.