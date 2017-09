Dornstetten Der größte Sieg der Vereinsgeschichte

Zahlreiche Vereinsmitglieder, Freunde, Vertreter des Gemeinderats und der Sponsoren waren in den Bürgersaal des Rathauses gekommen, um den größten Erfolg in der bisherigen Vereinsgeschichte des TV Dornstetten und der LG Farbtex Nordschwarzwald noch einmal gemeinsam mit Timo Benitz Revue passieren zu lassen.

In seiner kurzweiligen Begrüßung bewies Bürgermeister Haas Sachkenntnis und großes Interesse an der Leichtathletik, speziell am TV Dornstetten, dessen Wettkämpfe auf nationaler und internationaler Ebene er seit Jahren aufmerksam verfolgt. "Drei deutsche Meistertitel über 1500 Meter und ein Sieg über 800 Meter bei der Team-Europameisterschaft 2014 errang Timo Benitz bereits, doch in diesem Jahr setzte er den bisherigen Höhepunkt mit dem Gewinn über 1500 Meter bei der Universiade in Taiwan", lobte Haas den herausragenden Sportler. Besonders stolz zeigte er sich dabei auch auf das positive Image, das durch die sportlichen Erfolge auf Dornstetten falle. Haas dankte auch den Sponsoren, die einen Löwenanteil dazu beitragen würden, dass Spitzensport auch in Dornstetten möglich sei, und überreichte Benitz ein Geschenk der Stadt.

Heinz Hornberger, Vizepräsident des Sportkreises Freudenstadt, richtete sein Augenmerk auf die Vereine mit all ihren ehrenamtlichen Helfern und Trainern und die dafür nötige Infrastruktur in Kommunen und Schulen, ohne die solche sportlichen Erfolge nicht möglich seien. Hornberger überreichte ein Geldpräsent und die goldene Ehrenmedaille, die höchste Auszeichnung des Sportkreises.