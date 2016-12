Dornstetten Das Publikum stimmt gerne mit ein

Bei "Greensleeves", einem englischen, der Legende nach wehklagendem Liebeslied, zeigte das Orchester imposante Klangfarben, getragen von tröstend anmutendem Querflöten- und Klarinettenspiel und mahnender Tuba, die sich im versöhnlichen Ganzen vereinten – die Weihnachtsbotschaft. Mit dem aus dem Mittelalter stammenden "A Medieval Christmas" folgte ein konzertanter Höhepunkt. Das in drei Abschnitte unterteilte Arrangement nach Philip Sparke, beginnend mit dem Loblied "Gaudete", dem sich ein englisches Weihnachtslied anschließt und das "In dulci jubilo" endet, verdeutlichte das Können der Stadtkapelle. Posaunen und Trompeten künden rustikal-mittelalterlich ein großes Ereignis an. Dem schließt sich ein ruhiges, fast melancholisch anmutendes orchestrales Gesamt an, um in einem Hoffnung versprühenden, fröhlichen "In dulci jubilo" zu münden: Hörgenuss vom Feinsten.

Sicher manövrierte Pöndl durch schwierige Passagen des von Georg Friedrich Händel komponierten "Hallelujah". Den musikalischen Energien ihren freien Lauf gestattete der Dirigent bei "O du fröhliche", einem locker-beschwingten "White Christmas" und "Crazy for Christmas". Dass die Dornstetter Stadtkapelle flotten, mitreißenden Big-Band-Sound spielen kann, stellte sie beim Medley "In the Christmas Mood" unter Beweis. Mit dem in England traditionell zum Jahreswechsel gesungenen "A Christmas Auld Lang Syne" endete ein beeindruckendes Konzerterlebnis.