Dornstetten Dank für praktizierte Nächstenliebe

Dornstetten. Der Bürgermeister dankte im Namen des Gemeinderats, der Stadt und seiner Bürger dennoch allen Blutspendern: für wertvolle Dienste und praktizierte Nächstenliebe. Gerade im Hochsommer würden die Blutkonserven knapp, weiß Haas, der die Spendenbereitschaft der Dornstetter lobte. Diese sei "noch relativ groß", freute sich Haas. Sein Dank galt neben den Blutspendern auch dem DRK-Ortsverein Dornstetten, Glatten, Schopfloch und dessen Bereitschaft für die Organisation von vier Spendeterminen pro Jahr in Dornstetten und für ehrenamtliches Engagement auch über das Stadtgebiet hinaus.

Vom stellvertretenden Bereitschaftsleiter des DRK-Ortsvereins, Thomas Brase, der mit Haas gemeinsam die Ehrung vornahm, erfuhren Ratsmitglieder, Zuhörer und die zu Ehrenden, dass trotz einigermaßen hohen Zulaufs auch in Dornstetten die Bereitschaft zur Blutspende rapide abnehme. Zählte man einst bei zwei Terminen im Jahr jeweils rund 500 Spender, so spendeten jetzt bei jährlich vier Terminen insgesamt zwischen 1100 und 1200 Menschen Blut. Dieses helfe Unfallopfern – im Sommer meist Motorradfahrern und im Winter Skifahrern – vor allem aber Krebspatienten (70 Prozent), wusste Brase. Dass so wenige zur Blutspende kommen, liege daran, dass 94 Prozent der Bevölkerung zwar zur Blutspende bereit sei, aber nur 60 Prozent hingehen wollten und ganze vier Prozent es schließlich täten, hatte Brase recherchiert.

Die goldene Blutspender-Ehrennadel mit eingravierter Spendenzahl samt Weinpräsent überreichten Haas und Brase unter dem Beifall von Gemeinderat und Zuhörern an die anwesenden Blutspender aus Dornstetten und Hallwangen (Blutspender aus Aach werden im Ortschaftsrat geehrt). Geehrt wurden Eva Schwizler und Ursula Stahl für 75 Blutspenden, Christian Römer, Norbert Braun und Monika Böhm für 50 Blutspenden sowie für 25 Spenden Biagio und Anja Tinghino, Beate Straub, Viktor Roth, Jürgen Orendi, Ute Kortus, Willi Henssler, Alexander Henning und Sebastian Hartmann. Außerdem wurden geehrt: Aksu Gökmen, Holger Baier, Sergej Bauer, Lukas Fleig, Simon Haas, Kurt Haist, Stefanie Heun, Stefan Kirschbaum, Jennifer Schmid, Lukas Schwizler, Tobias Weiland, Diane Weinläder und Adelheid Ziefle-Kaufmann.