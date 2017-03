Zum Stadtjubiläum 1250 Jahre Dornstetten bietet die Volksbank Dornstetten am Donnerstag, 9. März, einen Comedyabend mit dem Komiker und Stimmenimitator Andreas Müller. Beginn ist um 20 Uhr in der Stadthalle Dornstetten. Der Eintritt inklusive einem Freigetränk kostet 16,50 Euro, für Volksbank-Mitglieder 15 Euro. Eintrittskarten für "Best of Andreas Müller" gibt es bei allen Geschäftsstellen der Volksbank Dornstetten. Archiv-Foto: Braun