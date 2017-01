Dornstetten Breitbandausbau als Hausaufgabe für die Politiker

Was 1950 in Aach durch Firmengründer Bruno Weinmann mit dem Handel von Metallbearbeitungswerkzeugen und Bauteilen für den landwirtschaftlichen Anhängerbau begann, entwickelte sich mit dem Umzug im Jahr 2005 in das Industriegebiet Eichwald zu einem Unternehmen mit derzeit rund 270 Mitarbeitern, davon 17 Auszubildende, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Mit der Übernahme der VRW Eisen- und Metallhandel GmbH in Schwäbisch Gmünd im Jahr 2015 strebe die Weinmann AG eine kontinuierliche Ausweitung ihres Geschäftsbereichs in Süddeutschland an. So würden die Märkte im Stuttgarter Raum und im Allgäu schneller und kostengünstiger bedient. Täglich beliefere Weinmann mit über 40 eigenen Lastwagen Handwerk, Industrie und Handel, überwiegend in Süddeutschland und im Elsass.

Auf mehr als 45 000 Quadratmetern Gesamthallenfläche lagert ein Vollsortiment an Profilen, Blechen und Rohren aus Stahl, Edelstahl und Aluminium. In Begleitung von Bürgermeister Bernhard Haas, Fritz Weinmann und den Vorstandsmitgliedern Gebhard Strähler und Sascha Rauter zollte Beck den Vorständen höchsten Respekt für das Erreichte.