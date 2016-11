Dornstetten Brauner Daumen gepaart mit 80-Kilo-Rüde

Die Kabarettistin stellte ausgiebig die Spielsachen von "Argos" vor, die vom eingerahmten Foto seines Hundefreundes "Castor" über das Schnuffeltuch bis zum Gummibeißtier reichten. Das Hundefutter, oder zumindest das, was in der "Bonzo-Packung" war, durfte das Publikum im Mitmachteil des Programms sogar probieren – "als gesunde Belohnung für zwischendurch".

Tina Häussermann verstand es, ihre Gäste mit schrägen, witzigen, oft doppeldeutigen und auch tiefgründigen Erzählungen bestens zu unterhalten und ihnen einen kurzweiligen Kleinkunstabend zu bescheren. Sie plauderte aus dem Nähkästchen, erzählte von "Sitzschläfern" in der S-Bahn und machte sich in einem Lied darüber Gedanken, ob Lügen wirklich die Freundschaft erhalten.

"Das Leben ist eine Sushi-Bar", ist ihre Devise, "denn alles was nicht verarbeitet wurde, wird den Menschen irgendwann wieder vor die Nase gefahren", sagte sie, um im Anschluss den Hundesong "Der macht nichts – der will nur spielen" zu singen.

Auch nach der Pause wurden die Zuschauer von der Solokabarettistin weiterhin köstlich unterhalten. Sie beschäftigte sich damit, was von einem Hundeleben bleibt, was eigentlich Hundstage sind und warum es nicht ratsam ist, schlafende Hunde zu wecken. Die Powerfrau hielt zu einem musikalischen Boxenstopp an der Autobahnraststätte, um ein Lied über die "Sanifair-Toilette" zu singen und wünschte sich darin "die größte Klo-Rolle im Musical My Sanifair-Lady" zu sein.

Nach dem offiziellen Programm gab es für das Publikum noch "ein kleines Guzle mit auf den Weg" und einen Vorgeschmack aus ihrem neuen Selbstverteidigungs-Kabarettprogramm "Futschikato". Als Zugabe und musikalischen Rauswerfer servierte Tina Häussermann den Gästen das Gute-Nacht-Lied: "Der Mond ist aufgegangen", einmal zum Mitsingen für alle und einmal mit eigenen Textzeilen.