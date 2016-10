Dornstetten Besonderes Augenmerk liegt auf Jugendarbeit

Vorsitzender Gerd Baulecke gab einen Überblick über die Ereignisse in diesen 25 Vereinsjahren. Die Gründungsversammlung fand am 28. September 1991 im Gasthaus König Karl in Freudenstadt statt. Von den Teilnehmern an der Gründungsversammlung sind heute noch vier Mitglied im Verein: der damalige Schriftführer Wolfgang Haist, seine Tochter Marion Seid, die nun die Schriftführerin ist, Betriebsleiterin Tina Mutze-Baulecke und Vorsitzender Gerd Baulecke.

Regelmäßig am Start beim Ferienprogramm

Im Sommer 1993 verließ der Verein den ursprünglichen Reitstall in der Freudenstädter Nordstadt und zog zum Funkler-Hof zwischen Aach und Dornstetten. Seit 1993 nimmt der Reitverein in jedem Jahr am Kinderferienprogramm teil. 1995 veranstaltete er das erste Junioren-Reitturnier, dem noch elf weitere und fünf Vielseitigkeitsturniere folgten. Bei zwei dieser VS-Turniere war auch der heute so erfolgreiche Reiter Michael Jung aus Altheim am Start. 1997 wurde die Hippotherapie im Programm des Reitvereins aufgenommen. Sie ist mittlerweile Hauptbestandteil des Reitbetriebs. Zudem kommen einmal in der Woche Patienten des Neurologischen Rehabilitationszentrums Quellenhof in Bad Wildbad nach Dornstetten. Neurologisch erkrankte Patienten aus dem Kreis Freudenstadt können ebenfalls teilnehmen.