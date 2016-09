Dornstetten Bergwerk, Museum, Führung

Auch Dornstetten hat passend zum Thema wieder ein Angebot ausgearbeitet: Am Sonntag, 11. September, von 14 bis 17 Uhr können sich Besucher im Bergwerk in Hallwangen über die Arbeit des Förderkreises Historischer Bergbau Hallwangen bei der Freilegung weiterer Durchgänge informieren und außerdem an einer Führung durch die bis jetzt zugänglichen Stollen teilnehmen.

Zwischen 14 und 17 Uhr informiert der Heimat- und Museumsverein im Dornstetter Heimatmuseum über seine Arbeit, die zum Erhalt der kulturellen Denkmale Zehntscheuer und Fruchtkasten beiträgt. Außerdem kann das Museum inklusive einer aktuellen Sonderausstellung zum Thema "Bürger-Meister-Amt" besucht werden.

Um 14 Uhr können Interessierte zudem mit Stadtführer Heinrich Albrecht bei einer Stadtführung die historische Altstadt erkunden. Treffpunkt ist vor der Martinskirche.