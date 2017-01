Dornstetten Beliebt bei Radlern und Campern

Dornstetten. Drei Tage lang war die Stadt Dornstetten auf der CMT in Stuttgart vertreten. Die Bilanz der Dornstetter Touristiker fällt positiv aus. "Es ist toll, dass viele interessierte Besucher kamen, mit denen unsere Mitarbeiter gute Beratungsgespräche führen konnten", wird Dornstettens Bürgermeister Bernhard Haas, der während der Messetage selbst zu Besuch in Stuttgart war, in einer Mitteilung der Stadt zitiert.