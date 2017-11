Dornstetten Baugebiet Kreuz II: Start im Frühjahr

In Erwartung des aufkommenden Baustellenverkehrs waren bei der Verwaltung mehrere Anrufe und Schreiben besorgter Anwohner eingegangen. Sie befürchten während der Bauzeit ein Verkehrschaos und haben auch Angst um ihre Kinder. Wie Bürgermeister Bernhard Haas erläuterte, wurde mit dem Ingenieurbüro Eppler nach Möglichkeiten gesucht, diese Belastungen so gering wie möglich zu halten. Geplant ist nun eine Baustellenzufahrt von der Bahnhofstraße her über den Aacher Berg und dann in Verlängerung über die Hohwielstraße – ein ausgebauter Feldweg, an dem sich zwei Häuser befinden. Dort ist wegen der geringen Straßenbreite vorgesehen, für die Bauzeit provisorische Ausweichbuchten anzulegen.

Im Verlauf der Diskussion zeigte sich, dass die Räte diese Lösung nicht als ideal, aber alternativlos einschätzen. Jörg Hamann (Freie Bürger) gab zu bedenken, dass diese Straße "das Naherholungsgebiet für die Menschen am Aacher Berg" sei. Zudem sei der Unterbau des Feldwegs für Baustellenverkehr nicht geeignet. Der Weg müsse nach Beenden der Baumaßnahme sicherlich saniert werden. Dem schloss sich Fritz Fahr an: "Der Weg ist sicher kaputt, wenn das Baugebiet fertig ist." Wobei er anmerkte, dass es sich danach möglicherweise auch herausstellen könnte, dass man die Hohwielstraße als Erschließungsstraße für das neue Baugebiet braucht.

Auch Bürgermeister Haas sprach sich für die Variante über die Hohwielstraße samt Haltebuchten aus. Diese Lösung habe die wenigsten Nachteile. Bei einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen wurde dies beschlossen.