Dornstetten. Bislang unbekannte Täter haben im Zeitraum vom vergangenen Samstagnachmittag bis zum Dienstagmorgen einen auf einer Großbaustelle in der Bahnhofstraße in Dornstetten abgestellten Baucontainer aufgebrochen und Werkzeug im Wert von etwa 3000 Euro gestohlen. Das berichtet die Polizei. Der Container stand auf dem Gelände zwischen Lebensmitteldiscounter und Drogeriemarkt. Die Polizei ermittelt wegen schweren Diebstahls. Wer im genannten Tatzeitraum Verdächtiges bemerkt hat, kann sich mit dem Polizeiposten Dornstetten, Telefon 07443/964 26 60, in Verbindung setzen.