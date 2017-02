Dornstetten Autohaus Nestle braucht mehr Platz

Die infrage kommenden Flächen liegen im Geltungsbereich der vorhandenen Bebauungspläne "Alter Poststraße West, 1. Erweiterung" und sind derzeit größtenteils für die landwirtschaftliche Nutzung ausgewiesen. Teilweise sind auch Ausgleichsflächen des ursprünglichen Bebauungsplans davon betroffen.

Im Vorfeld der Beratungen hatte sich die Ortschaftsverwaltung Hallwangen ausführlich mit den Ansiedlungsplänen des Autohauses beschäftigt. Vor allem in Bezug auf Licht- und Lärmemissionen in Richtung der Wohnbebauung wurden vom Ortschaftsrat klare Vorgaben gemacht. Wie Sebastian Rolfes vom Ingenieurbüro Alwin Eppler in der Sitzung des Gemeinderats erläuterte, sei es mit dem Autohaus abgesprochen, dass die neuen Gebäude maximal acht Meter hoch gebaut werden. Die Breite der vorhandenen Fahrbahn beträgt derzeit rund sechs Meter.

Da das neue Autohaus von der Kreisstraße her eine eigene Zufahrt erhält, muss zusätzlich eine Linksabbiegerspur gebaut werden. Daher beträgt die neue Straßenbreite an dieser Stelle den Plänen zufolge neun Meter.

Überquerungshilfe zum Schutz der Schulkinder

Der bereits vorhandene Radweg müsste teilweise verschwenkt werden. Durch die eigene Einfahrt über eine Linksabbiegespur setze sich dieses neue Gewerbegebiet etwas von den bestehenden Gewerbegebieten "Alte Poststraße West" und "Ost" ab. Die Kosten dafür sowie die Planungskosten sind vom Autohaus zu tragen.

Bürgermeister Bernhard Haas machte auf einen Sicherheitsaspekt aufmerksam: "Wir müssen speziell auch den Schulkindern eine sichere Überquerungsmöglichkeit bieten." Er brachte eine Querungshilfe in die Diskussion. Martin Schwenk (Freie Wähler/CDU) bat darum, die restlichen Grünflächen so zu gestalten, dass diese auch weiterhin landwirtschaftlich genutzt werden könnten, auch weil dann deren Pflege kostengünstiger sei. Einstimmig fasste das Gremium abschließend den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan "Alte Poststraße Nord".