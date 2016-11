Dornstetten Aus Gülle von Kühen wird Wärme und Strom

Auf dem Benzinger Hof befindet sich der 1500 Kubikmeter große Behälter derzeit noch im Bau. Im Januar soll die Produktion anlaufen. Dann wird der sogenannte Kochkessel über eine Leitung vom Stall mit Gülle angefüllt und die Flüssigkeit langsam bis auf 43 Grad erhitzt. Bakterien wandeln dann den in der Gülle vorhandenen Kohlenstoff in Methan um. Durch die konstante Zuführung frischer Gülle bleibt die Konsistenz stets gleich. Zur Anlage, die bis auf eine kleine Kuppel am Ende vollständig mit Erde bedeckt sein wird, gehört zudem ein eigenes kleines Blockheizkraftwerk.

Unter Volllast wird sie Strom für 130 Haushalte produzieren. Der Strom wird ins Netz eingespeist. Die Restwärme reicht für fünf Einfamilienhäuser. Mit ihr sollen neben dem Wohnhaus der Familie Schwenk auch das Melkgebäude und die Werkstatt beheizt werden. Eine Geruchsbelästigung müssen die Nachbarn des Benzinger Hofs nicht befürchten. "Es handelt sich um einen geschlossenen Kreislauf", erklärt Felix Schwenk. Und: Weil die Gülle nach ihrer Erwärmung weniger Kohlenstoff enthält, ist sie am Ende weniger geruchsintensiv. Wenn sie im Frühjahr auf den Feldern ausgebracht ist, werde es auch dort weniger intensiv riechen, ist sich der junge Landwirtschaftsmeister sicher.

Was Felix Schwenk allerdings schade findet: dass es für diese Form der Biogas-Anlagen keinerlei Zuschüsse gibt. Auch die Deckelung auf 75 Kilowattstunden kann er nicht nachvollziehen. Denn auf dem Benzinger Hof fällt mehr Gülle an als in die Anlage passt. Und darüber hinaus gibt es auch noch jede Menge Kälbermist, den die Familie Schwenk ebenfalls nicht verwerten darf.

Felix Schwenk hofft, dass irgendwann bei den Politikern ein Umdenkprozess einsetzt und die Biogas-Anlagen stärker in den Fokus rücken.

Der Benzinger Hof hat aber auch ohne Zuschüsse seine Wertschöpfungskette vergrößert. "Die Gülle riecht nicht mehr so stark – dadurch haben wir weniger Probleme mit den Menschen", weiß Felix Schwenk und fügt hinzu: "Die neue Anlage ist gut für die Allgemeinheit und für die Ökobilanz".

Im weiten Umkreis gebe es keine vergleichbare, erklärt er weiter. "Wir konnten keine besichtigen." Aber schließlich gehöre ein wenig Pioniergeist ja auch dazu.