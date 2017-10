Dornstetten Aus dem Leben gegriffen und so wahr

Dornstetten. Bürgermeister Bernhard Haas konnte den Neuffener Linkmichel bereits zum zweiten Mal in Dornstetten begrüßen. Haas wünschte den Gästen im nahezu voll besetzten Bürgersaal viel Vergnügen mit dem sich selbst als halb Labskaus, halb Maultasche bezeichnenden Kleinkünstler.

Ein Vergnügen war der zweistündige Auftritt des zweisprachig aufgewachsenen Endvierzigers von Anfang bis zum Schluss. Linkmichel versteht es wie kaum ein anderer, mit Herz und Hirn zu unterhalten, saukomisch zu wirken und mit seinen bissigen und wahnwitzigen Wortschöpfungen das Publikum zum Lachen hinzureißen. Mit energiegeladenen und temporeichen Geschichten aus dem ganz normalen Alltag ließ er es auf der Bühne krachen, erläuterte sogenannte irreführende Begriffe und präsentierte Reizthemen – wie Elternabende, bei denen, einer Geiselnahme und Erpressung gleich, die Anwesenden zur Übernahme eines Postens im Elternbeirat verdonnert werden.

Als schwäbische Schwertgosch sprach er über "Föhnparanoia" ebenso wie über Männer Mitte 50, die sich in hautenge Leuchtkleidung zwängen und als Neon-Wurst-Pellen mit ihren Mountain-Bikes durch die Wälder radeln. Seine Themen sind so alltäglich wie das Leben selbst, in dem er sich und seinem Publikum fast schon einen Spiegel vors Gesicht hält, in dem sich ein jeder irgendwo und irgendwie selbst erkennt. Dass er selber gerne "nix" macht, ist auch nicht länger sein Geheimnis, vor allem in der Küche – und das oft stundenlang. Linkmichel lässt seinem Publikum meistens etwas Zeit, um über seine Gags zu lachen. Er untermauert sie meist mit kleinen rhetorischen Pausen sowie passender, erheiternder Mimik und Gestik, die es manchmal braucht, um seinen Wortverdrehungen zu folgen.