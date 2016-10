Dornstetten Auf den Hund gekommen

Dornstetten. Die wortgewandte Solokünstlerin Tina Häussermann liefert eine kabarettistische Betrachtung der Skurrilitäten des Lebens, eine satirische Abrechnung mit den Bosheiten des Schicksals, des Alltags und der Mitmenschen. Einlass in die Zehntscheuer ist ab 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr.

Dies sei kein Programm über Hunde, betont Tina Häussermann bezüglich ihrer Show "Die Letzte beisst den Hund". Sondern vielmehr darüber, wie hundsgemein das Leben manchmal sein kann, wenn man wieder die Letzte ist. Oder die Jüngste. Oder die Kleinste. Jedenfalls diejenige, die in der ersten Klasse zum Kiosk geschickt wird, um ein Päckchen Kaugummi der Marke "Hau-mi-blau" zu kaufen. Dann steht man im Laden endlich in der richtigen Schlange, ist in Windeseile ganz weit vorne, um festzustellen, dass die Kassenrolle wieder mal zu Ende ist und die Tomaten gewogen werden müssen.

Doch Tina Häussermann weiß, wo der Hund begraben ist, holt sich eine Schaufel und buddelt ihn aus, denn die Letzten werden die Ersten sein, wer zuletzt lacht, lacht am besten und wer wen beisst, das werden die Zuschauer an diesem Abend in der Zehntscheuer in Dornstetten schon noch sehen.