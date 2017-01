Dornstetten Architekturbüro noch einmal ausgezeichnet

Dornstetten-Hallwangen. Für die Gemü-Gruppe entstand in Kupferzell-Westernach das "Produktions- und Logistikzentrum Europa". Die architektonische Qualität und hohe Wertigkeit des Gebäudes haben die Architektenkammer Baden-Württemberg überzeugt, wie das Architekturbüro mitteilt. Die Kammergruppe Hohenlohekreis hat das Projekt nun für beispielhaftes Bauen ausgezeichnet. Gemü ist Weltmarktführer auf dem Gebiet der Ventil-, Prozess- und Regelungstechnik für sterile Prozesse. Im 2013 in Betrieb genommenen Neubau werden alle Warenflüsse innerhalb der Gruppe an zentralem Ort zusammengeführt. Im ersten Bauabschnitt entwarfen Schmelzle+Partner Architekten für Verkehr, Technik und Materialfluss einen "Spine" (Rückgrat), der Fertigung, Montage, Verwaltung und Logistik versorgt. Im Februar ist der Spatenstich für den zweiten Bauabschnitt. Mit ihm wird sich die Erweiterung der Produktion mit neuem Oberflächentechnologiezentrum nicht nur architektonisch, sondern auch funktional und logistisch nahtlos in das Gesamtkonzept einfügen. Schmelzle+Partner Architekten haben für die Fassadengestaltung des von der Architektenkammer ausgezeichneten Gebäudes ein einheitliches Corporate Architecture Design entwickelt, das an allen Gemü-Standorten weltweit zur Ausführung kommt.