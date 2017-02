Dornstetten Anfangs eine eher lose Siedlung

Die Religion spielte in Dornstetten aber auch später noch eine gewichtige Rolle, nämlich beim Dornstetter Gespräch 1551, bei dem die Stadt zu einem Schauplatz europäischer Veränderungen wurde. Hier, zwischen Tübingen und Straßburg, sei seinerzeit in einem Gasthaus vor dem Oberen Tor eine große Delegation zusammengekommen. Ihre "Dornstetter Vereinbarung" sei der letzte Versuch der Protestanten gewesen, sich mit den Katholiken zu einigen. Damit sei Dornstetten, so Franz Quarthal, auch "ein leuchtender Platz der Reformation". So einig wie hier seien sich die Protestanten nie wieder gewesen, bemerkte er, bevor er sich zusammen mit anderen Ehrengästen ins goldene Buch der Stadt eintrug.