Dornstetten Anerkennung für starke Leistung

Zunächst wurden die Turner des Turnvereins Dornstetten geehrt, da sie am nächsten Morgen bereits um 4.30 Uhr zu einem Mannschaftswettkampf ins oberschwäbische Schwendi aufbrechen mussten. Es gab sowohl im Jugend- als auch im Erwachsenenbereich bronzene, silberne und goldene Leistungsnadeln für zahlreiche vordere Plätze in verschiedenen Meisterschaften, beim Landes- und Gaukinderturnfest und beim Landesfinale Talentcup.

Anschließend erhielten die Mädchen der Realschule Dornstetten, die beim Geräteturnen den ersten Platz belegt hatten, ihre Auszeichnungen und Urkunden.

Erfolgreich war auch die SG Dornstetten im Jugend-Handball und beim Fußball. Haas führte ein kurzes Interview mit der Mutter von Alissa Lohmüller, die neben ihrem Einsatz für den örtlichen Handball in der A-Jugend Bundesliga in Allensbach spielt. Nach einem Abstieg und Wiederaufstieg in die Bezirksliga konnte die aktive Fußballmannschaft ebenfalls ihre Leistungsnadeln und Urkunden in Empfang nehmen. Mit kleinen Interviews zwischen den Ehrungsblöcken gab Haas gemeinsam mit den Sportlern Einblicke in die Erfolgsgeschichten der Vereine.

Besonderes Lob für Philipp Günther

Geehrt wurde die auch die erste Damenmannschaft des Tennisclubs, die mit einer Vierermannschaft die Meisterschaft in der Württemberg-Liga erreicht hat und gerne in der Zukunft eine Sechsermannschaft melden würde.

Eine besondere Ehre wurde Philipp Günther von den Sportfreunden Aach zuteil. Der Trainer der D-Jugend und gleichzeitig aktiver Spieler hatte einem Spieler nach Verschlucken seiner Zunge durch sein beherztes Eingreifen geholfen und dadurch Schlimmeres verhindert.

Neben den sportlichen Erfolgen wurden für ihr langjähriges Engagement im Ausschuss, als Abteilungsleiter oder Vorstandsmitglied mehrere Personen der SG Hallwangen mit Stadtmedaillen in Silber und Gold ausgezeichnet.

Seitens der Schwarzwaldwerkstatt waren viele sportliche Erfolge zu verzeichnen, die bei nationalen Sommer- und Winterspielen in den Disziplinen Rollerskating, Skifahren, Schwimmen, Radfahren, Golf, Schneeschuhlauf, Radfahren und Rollstuhlrennen erbracht wurden. Für 15 Teilnehmer gab es Leistungsnadeln in Gold.

Ebenfalls ausgezeichnet wurden die Läufer des Turnvereins Dornstetten für ihre großen Erfolge bei den verschiedenen Meisterschaften. Während eines kurzen Interviews erzählte Crossläuferin Elena Burkard von ihrem Traum, im nächsten Jahr an den Europameisterschaften in Berlin teilzunehmen.

Im Anschluss an die Auszeichnung der mehr als 100 Sportler für die Jahre 2016 und 2017, die terminbedingt nicht alle anwesend sein konnten, gab es noch ausreichend Gelegenheit bei einem Imbiss und Umtrunk miteinander ins Gespräch zu kommen und sich über die sportlichen Erfolge auszutauschen.