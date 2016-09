Dornstetten "Andere Gemeinden machen’s besser"

Dornstetten. Auf der Rückseite von Fruchtkasten und Zehntscheuer wächst das Efeu nahezu ungebremst und hat längst auch das Mauerwerk der beiden historischen Gebäude erreicht. Am Oberen Torhaus gleich nebenan sieht es nicht viel anders aus. Für Roland Nestle ein Zustand, der seiner Meinung nach nicht schön anzusehen ist. Was aber noch viel schlimmer sei: "Das schadet auch dem Gemäuer!"

Der gebürtige Dornstetter hatte sich schon als Stadtrat, dem er von 2004 bis 2009 angehörte, für eine verstärkte Grünpflege in und um die historische Altstadt stark gemacht – mit mäßigem Erfolg, wie er bemerkt. "Es hat sich anfangs etwas bewegt, danach ist alles wieder eingeschlafen", erinnert sich Nestle, der noch nicht aufgeben möchte. Denn er ist überzeugt: "Andere Städte und Gemeinden machen es besser!"

Was ihn aber noch mehr stört als der Bewuchs an den historischen Gebäuden am Eingang der Altstadt, ist, dass Bäume und Büsche inzwischen auch einen großen Teil der östlichen Stadtansicht verdecken. "Das ist kein schöner Anblick – vor allem nicht für Gäste, die nach Dornstetten kommen und den Blick auf die Altstadt bewundern wollen", ist der engagierte Dornstetter überzeugt.