Dornstetten Anbau wird bald angedockt

Der Plan sieht vor, die gläserne Front durch eine sportbetriebstaugliche Verglasung zu ersetzen und sie auch gleich energetisch zu sanieren. Im Innern der Halle, die auch für den Schulsport genutzt wird, sollen neue Prallwände künftig für mehr Sicherheit sorgen. Da zu einer modernen Halle auch neue WC-Anlagen samt behindertengerechter Toilette gehören, wurden auch diese eingeplant. Mit einem 20 Meter langen Anbau an Küche und Geräteraum wird hier mehr Platz geschaffen. Außerdem soll die Halle einen zweiten Fluchtweg als Notausgang und eine neue Haustechnik samt Heizung bekommen. Im Oktober 2016 sind die Bagger schließlich angerollt. Inzwischen ist der Anbau im Rohbau nahezu fertig. Da bisher lediglich am Anbau gearbeitet wurde, gab es für den Schulsport keinerlei Einschränkungen. Das wird sich im zweiten Schulhalbjahr ändern, denn gleich nach den Fasnetsveranstaltungen in der Aacher Halle soll die Mauer zwischen Anbau und Halle durchbrochen werden. Derzeit laufen die Ausschreibungen für Flachdachabdichtung und Dachbegrünung am Anbau, für den Einbau der Leichtmetalltüren und die Glaserarbeiten. Danach müssen dann noch die Arbeiten für den Innenausbau ausgeschrieben werden.

Wenn das Wetter weiterhin mitmacht, könnten die Schulkinder bereits im Frühsommer die neu sanierte Turn- und Festhalle wieder in Beschlag nehmen.