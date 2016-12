Dornstetten An den Feiertagen für die Musik im Einsatz

Beim Kurrendeblasen an Heiligabend musizieren Chormitglieder an verschiedenen Orten in Dornstetten und Glatten, um die Feiertage musikalisch einzuleiten. Das Kurrendeblasen geht auf einen mittelalterlichen Brauch zurück. Damals zogen an Heiligabend Musikanten und Sänger durch die Gassen, um mit ihrer Musik Geld für Bedürftige zu sammeln. Dieser Brauch ist auch im Kreis Freudenstadt erhalten geblieben und wurde auf die Adventswochenenden ausgeweitet.

Ein wesentlicher Unterschied zwischen den mittelalterlichen und den modernen Kurrendesängern und Kurrendespielern besteht allerdings: Früher zogen die Kurrendegruppen von Haus zu Haus, um anschließend Brote, Obst, Nüsse oder Süßigkeiten für die Armen der Gemeinde einzusammeln. Heute dagegen steht beim Kurrendeblasen die Freude an der Musik und die Einstimmung auf das Christfest im Vordergrund.

Die Mitglieder des Dornstetter Posaunenchors treffen sich am frühen Nachmittag, um an verschiedenen Plätzen ihre Zuhörer musikalisch auf das bevorstehende Weihnachtsfest einzustimmen. In diesem Jahr wurde erstmals auch unter dem festlich dekorierten Dornstetter Mammutbaum Weihnachtslieder gespielt. Anschließend muss es schnell gehen, denn auch in Glatten werden die Kurrendebläser erwartet. Dort hat sich an einigen Plätzen aus dem Kurrendeblasen ein kleines vorweihnachtliches Nachbarschaftsfest entwickelt, bei der sich die Nachbarn zu einem kleinen Umtrunk treffen, zu dem auch die Musiker eingeladen sind.

Gottesdienst musikalisch begleiten

Höhepunkt des weihnachtlichen Musizierens ist aber für alle Posaunenchormitglieder der Bläsergottesdienst am zweiten Weihnachtsfeiertag in der Martinskirche in Dornstetten. In diesem Jahr hatte Pfarrer Stahl eine Lied-Predigt vorbereitet. Dabei stellte er Martin Luthers Weihnachtslied "Vom Himmel hoch" einer mit eigenem Text versehenen Interpretation von Helene Fischers "Atemlos durch die Nacht" entgegen.

Komplettiert wurde dieser Vergleich durch einen vom Posaunenchor meisterhaft interpretierten sechsstimmigen Choralsatz des alten Weihnachtslieds. Aber auch mit den Bläserinterpretationen von Bachs "Brich an, du schönes Morgenlicht", mit Jochen Riegers "Joy to the World" und vor allem mit dem gemeinsam gesungenen und gespieltem "Oh du fröhliche" wurden die Zuhörer in weihnachtliche Stimmung versetzt. Nur wenige Stunden später hatten dann einige Posaunenchormitglieder ihren nächsten Einsatz bei der Glattener Waldweihnacht. Statt unter dem festlich geschmückten Weihnachtsbaum in der Dornstetter Martinskirche spielten sie vor Tannen und Fichten am stimmungsvollen Lagerfeuer an der Haldenhütte weihnachtlichen Weisen.

Aber nicht nur während der Weihnachtszeit, das ganze Jahr über wird beim Posaunenchor eifrig geübt und gespielt. Denn er begleitet im Verlauf des Jahres zahlreiche Gottesdienste musikalisch. Zudem steht im Sommer der Gottesdienst beim Dornstetter Stadtfest im Terminplan der Bläser, gefolgt von mehreren Gottesdiensten im Grünen. Und im Herbst werden wieder die Notenhefte mit den Weihnachtsliedern herausgeholt.

■Deutschlandweit spielen rund 100 000 Musiker in kirchlichen Posaunenchören. Die Blechbläserensembles haben es sich zum Ziel gesetzt, zur Ehre Gottes und zur Freude der Menschen zu spielen. Gespielt wird nicht nur in Kirchen oder Gemeindehäusern, sondern auch in sozialen Einrichtungen, auf Straßen, Plätzen und Märkten oder bei kommunalen Ereignissen. Posaunenchöre sind einer Kirchengemeinde angegliedert.

■Die Arbeit der rund 6000 kirchlichen Posaunenchöre in Deutschland wurde im Dezember 2016 von der UNESCO als immaterielles Kulturerbe eingestuft.

■In Dornstetten gibt es seit über 100 Jahren einen Posaunenchor. Während jahrzehntelang ausschließlich Männer – damals noch alle aus Dornstetten selbst – im Posaunenchor musizierten, setzt sich der Dornstetter Posaunenchor heute aus knapp 20 Frauen und Männern zusammen, die mehrheitlich aus Dornstetten und Glatten kommen. Geleitet wird der Chor von Martin Strähler aus Dornstetten.