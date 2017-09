Dornstetten Am "Kreuz" soll nun der Flieder blühen

Um mögliche Einwände von vorneherein zu entkräften, hatte sich Ortsvorsteher Hermann Friedrich im Vorfeld bei einer geführten botanischen Begehung dieses Gebiets davon überzeugt: "Dort gibt es bis heute Silberdisteln zuhauf, und der Enzian wächst dort auch." Vorsorglich bot er dem Gemeinderat an, Fotos dieser botanischen Raritäten zu präsentieren.

Den Vorschlag der Verwaltung legte Bürgermeister Haas dar. Auch er plädierte dafür, Straße A nach Eleonore Kötter zu benennen, die anderen Straßen Orchideen-, Distel-, Holunder-, Schlehen- und Haselnussweg.

Künstlerin war stets gegen die Bebauung des Bergsporns

Beide Vorschläge fanden jedoch im Gremium kaum Zustimmung. So störte sich Mareile Jordan (Freie Bürger) zunächst einmal daran, dass bei den vorgeschlagenen Namen Sträucher und Blumen bunt gemischt werden. Wichtiger aber war ihr ein anderer Aspekt: "Was mich mehr stört, obwohl ich ihren Namen ehren möchte, ist die Eleonore-Kötter-Straße." Jordan führte aus, dass für sie der Name Kötter nicht für ein Neubaugebiet stehe, sondern eher für eine alte Straße oder für einen schönen Aussichtspunkt. Zumal sich die Künstlerin sehr darüber beklagt habe, dass der Bergsporn zwischen Aach und Dornstetten bebaut wird.

Diese Sichtweise teilte Fritz Fahr (Freie Wähler/CDU) und gab zu bedenken: "So, wie ich Frau Kötter gekannt habe, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie sich identifizieren könnte mit dem Neubaugebiet." Fahr legte nach: "Warum macht man eine Straße mit Personennamen und sonst mit Wildgehölzen?"

Beklagt wurde in der anschließenden Diskussion bei den Namensvorschlägen zudem ein "wildes Durcheinander von Silberdisteln und irgendwelchen Hecken".

Ilona Costantino (Freie Wähler/CDU) verwies darauf, dass es bei langen Straßennamen stets schwierig sei, diese in Formulare einzutragen. Dies wollte Bürgermeister Haas nicht gelten lassen und fragte schlagfertig: "Weil man Eleonore nicht schreiben kann? Wir muten anderen Bewohnern auch eine Dr.-Karl-Mahler-Straße zu."

Ferner gab Haas zu bedenken, dass er bezüglich der Straßenbenennung nach Eleonore Kötter mit einer Vertrauten von ihr gesprochen habe. Diese sei einerseits der Ansicht, dass Kötter vermutlich stolz gewesen wäre, dass eine Straße nach ihr benannt wird. Andererseits sei sie aber stets gegen eine Erschließung des Baugebiets Kreuz II gewesen.

Hermann Friedrich warb weiter dafür, den Vorschlag des Ortschaftsrats anzunehmen. So verwies er auf zahlreiche Werke der verstorbenen Künstlerin, in denen sie den Kreuzweg, Motive aus Aach, aber auch Schlehen, Silberdisteln oder Hagebutten festgehalten hatte und begründete nochmals die Namenswahl für eine Eleonore-Kötter-Straße mit ihrer engen Beziehung zu Aach und Dornstetten: "In der Person Eleonore Kötter sind diese beiden Orte miteinander verbunden, sie hat viele, viele Jahre in Aach und Dornstetten gelebt."

Wie die anschließende Abstimmung zeigte, konnte die Mehrheit der Räte seinen Argumenten nicht folgen. Mit drei Ja- und sieben Nein-Stimmen sowie fünf Enthaltungen wurde die Eleonore-Kötter- Straße abgelehnt. Mehrheitlich – bei drei Enthaltungen – stimmten die Räte für folgende Straßennamen: Straße A (große Ringstraße): Fliederstraße, B: Weißdornweg, C: Rosenweg, D: Holunderweg, E: Schlehenweg und F: Wachholderweg.