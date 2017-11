Dornstetten Alle 20 Plätze sind schon reserviert

Dornstetten-Hallwangen. Konkret handelt es sich um den sechsten und letzten Teil der Erschließungsarbeiten des Baugebiets Am Sonnenrain, die Abschnitte eins bis fünf wurden bereits in den Jahren 2009 bis 2016 realisiert. Der Ausbau dieses neuen Bauabschnitts umfasst einen Vollausbau der neuen Ringstraße Fichtenweg mit Gehweg, Straßenbeleuchtung sowie mit den kompletten Ver- und Entsorgungseinrichtungen für die 20 Bauplätze. Die Zufahrt in das neue Baugebiet erfolgt über den Mühlweg und die Silberwaldstraße.

Erschließung auch für Architekturbüro Schmelzle enorm wichtig

Wie André Müller und Sebastian Rolfes vom Ingenieurbüro Alwin Eppler erläuterten, liegen die veranschlagten Baukosten bei 595 000 Euro. Dabei umfassen die Bauarbeiten den Straßenbau mit rund 1300 Quadratmetern Asphaltschicht und 750 Kubikmetern Straßenaushub, die Straßenbeleuchtung mit zehn Laternen, Misch- und Regenwasserkanäle mit rund 5400 Kubikmetern Aushub und 1000 Metern Rohrleitung, die Verlegung von rund 300 Metern Wasserleitungen einschließlich fünf Schächten sowie rund 300 Metern Kabelgraben und 300 Metern Gasleitungen. Wie Bürgermeister Bernhard Haas ausführte, ist die Erschließung des neuen Baugebiets auch für das benachbarte Architekturbüro Schmelzle enorm wichtig. Besteht doch dadurch sowohl die Möglichkeit, den Betrieb zu erweitern als auch zusätzliche Wohngebäude für seine Mitarbeiter zu erstellen. Allerdings stellte Haas auch klar: "Laut Flächennutzungsplan sind in Hallwangen dann keine weiteren Baugebiete mehr möglich."