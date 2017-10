Dornstetten Alfred Mittermeier mistet im Garten Eden ordentlich aus

In Dornstetten legt der Kabarettist am Freitag, 20. Oktober, um 20 Uhr im Bürgersaal los. Einlass ist ab 19 Uhr. Karten sind im Vorverkauf bei der Tourist Information unter Telefon 07443/96 20 30 im Dornstetter Rathaus erhältlich. An der Abendkasse gibt es Karten, solange der Vorrat reicht. In der Pause der Veranstaltung wird bewirtet.