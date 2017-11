Dornstetten Adventskonzert bei Glasermeister Peukert

Audrey Martells hat Lieder für George Benson und Randy Crawford geschrieben, Back-up-Vocals für Celine Dion, Mary J. Blige, Jewel und Joan Osborne gesungen. Mit ihrer eigenen Band wird sie in der New Yorker Szene als "The Next Big Thing" gehandelt, so der Veranstalter. Jetzt kommt Audrey Martells erstmals als Solo-Künstlerin nach Europa und zusammen mit dem Walter Fischbacher Trio auch nach Dornstetten. Sie präsentiert ein Repertoire an Jazz-Standards und Eigenkompositionen, das so klingt wie diese Frau ihr Leben lebt: kraftvoll, verwundbar, lebensfroh. Ihre Stimme hat Power und Agilität, ihr Stil ist vom Soul eingefärbt, ihr Rhythmus verankert in der Erdigkeit jamaikanischer Vorfahren.

Für seine 2012 erschienene CD "Journey to Turtleland!" wurde der Pianist und Keyboarder Walter Fischbacher von der internationalen Fachpresse als "inspired" und "super funky" bezeichnet. Der in New York lebende Fischbacher, der mit Jazzgrößen wie Randy Brecker, George Garzone, Ingrid Jensen, Wolfgang Muthspiel, Chico Freeman, Tim Lefebvre, Joel Rosenblatt und dem Vienna Art Orchestra gearbeitet hat, studierte in Wien klassisches Piano, Jazzpiano und Komposition am Konservatorium der Stadt Wien. Fischbacher bringt seinen musikalischen Hintergrund, der sich vom klassischen Klavierrepertoire bis zur Musik von Größen der Jazzszene wie Herbie Hancock und Chick Corea erstreckt, in sein Klavierspiel und seine Kompositionen ein.

Vor und nach dem Konzert sowie in der Pause wird bewirtet.