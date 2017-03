Dornstetten Aach und Hallwangen sind mit dabei

Neben den vielen Bürgern, die sich ehrenamtlich als Autoren zur Verfügung gestellt haben, dankte der Bürgermeister auch Ute Ströbele vom Kreisarchiv im Landratsamt Freudenstadt. Der Ergänzungsband sei ihr stets "eine Herzensangelegenheit" gewesen. "Sie haben einen unglaublichen Einsatz an den Tag gelegt", lobte Haas und überreichte Ute Ströbele zum Dank einen Blumenstrauß. 20 Jahre hätten sich die beiden Schreiber des Dornstetter Heimatbuchs Zeit für ihr 823 Seiten umfassendes Werk gelassen, blickte sie in ihrer Rede auf das Vorgängerwerk zurück und bemerkte scherzhaft: "Ganz so viel Zeit stand uns nicht zur Verfügung." Dennoch könnten sich die fast 40 Beiträge sehen lassen. Um das Buch möglichst interessant zu gestalten, habe man es in fünf große Themenblöcke eingeteilt.

Der Leser erhält einen "Einblick in die Geschichte" der Stadt –­ in die frühe Zeit ihrer Entstehung ebenso wie in das einstige Waldgericht und Waldgeding in Aach. Neueste archäologische Gesichtspunkte seien, so Ute Ströbele, in die Beiträge mit eingeflossen. In den Berichten über "Geburt, Heirat und Tod" wird das Heiratsverhalten der Dornstetter genauer unter die Lupe genommen. Als dramatisch bezeichnete die Organisatorin das Leben von Christoph Ammer, dessen Schicksal im neuen Heimatbuch stellvertretend für alle Auswanderer erzählt wird. Und selbst das Leben und der Alltag der Menschen im Dritten Reich wurden nicht ausgespart. Dem kirchlichen Leben, der Kirchenmusik und den Dornstetter Epitaphien wurde ein eigenes Kapitel gewidmet.

Ein weiteres heißt "Menschen, Märkte und Maschinen – Dornstetten entwickelt sich". Es erzählt von der ersten Eisenbahn in Dornstetten, vom Hebammenwesen und von der Entwicklung in Handwerk und Industrie. Beleuchtet wird Dornstetten auch als Schulstadt. Ein jüngeres Kapitel in der Stadtgeschichte wird mit der Eingemeindung von Aach und Hallwangen aufgeschlagen. Hier sind Beiträge über das Flößerwesen ebenso zu finden wie über den Fremdenverkehr und den einstigen Bergbau.

"Bürger engagieren sich" heißt der letzte Themenblock. Fast 40 eingetragene Vereine aus der Gesamtstadt stellen sich darin vor. "Eine einmalige Bestandsaufnahme", wie Ute Ströbele angesichts von Vereinsgründungen und -auflösungen bemerkte.

Die Autoren bat sie im Nachhinein um Verständnis dafür, dass Fotos herausgenommen und Textbeiträge gekürzt wurden. "Ein Buch zu machen, ist ein bisschen wie kochen", erklärte sie. Einer müsse die Zutaten aussuchen und müsse würzen, damit am Ende ein wohlschmeckendes Gericht herauskommt. Sie hoffe nun, dass die Mischung aus Historie und Anekdoten stimme und dass der Ergänzungsband für die Dornstetter zu einem "Hausbuch" wird. Ihr Dank galt neben Autoren und Vereinen auch der Stadt Dornstetten, die ihr Stadtarchiv geöffnet hat, den Mitarbeitern der Tourist-Information sowie den Ortschaftsverwaltungen und den Kolleginnen des Kreisarchivs. "Ich hoffe, ich habe allen den Mund wässrig gemacht und wünsche Ihnen nun einen guten Appetit beim Verschlingen des Heimatbuchs", wandte sich Ströbele an die vielen Gäste.