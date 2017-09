Dornstetten 3000 Euro für Kinder

Dornstetten (af). Beim Jahrestreffen in Dornstetten hatte die Regionalgruppe Nordschwarzwald des Unimog-Clubs Gaggenau auf besondere Art Spenden gesammelt. Der Erlös aus den Geländefahrten mit Passagieren, aufgestockt um private Spenden – insgesamt 3000 Euro –, wurde jetzt beim Helferfest an Roland Wehrle, Geschäftsführer der Nachsorgeklinik in Tannheim, übergeben. Die Einrichtung kümmert sich um krebskranke Kinder.