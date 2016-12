Dornstetten 2017 wird genauso spannend

"Alles ist ohne Sie, ohne ein gut funktionierendes Team, ohne gute Zusammenarbeit nicht möglich – zum Erfolg eines Unternehmens gehören auch die Mitarbeiter", dankte Geschäftsführerin Karin Schupp und ging besonders auf die zu ehrenden Mitarbeiter ein. Die Firmenchefin zeigte sich "super stolz auf die Jubilare" und überreichte Geschenke und IHK-Urkunden.

"Ein bewegtes Jahr liegt hinter uns", sagte Karin Schupp in ihrem Rückblick und erinnerte an Umstrukturierungen, viele neue Produkte, Designs, Geräte und Maschinen. "Und auch im nächsten Jahr haben wir viel vor, es wird ein spannendes Jahr werden", kündigte die Firmenchefin an.

Im Kreis der Belegschaft zeichnete Karin Schupp bei der Feier, die die sechs Auszubildenden der Firma organisiert hatten, langjährige Mitarbeiter aus. Seit 40 Jahren bei Schupp ist Brigitte Seeger aus Aach. Ihr überreichte Karin Schupp neben einem Geschenk der Firma die Urkunde der IHK. Ebenfalls eine IHK-Urkunde für 25 Jahre Firmentreue erhielt Ute Klumpp aus Freudenstadt. Seit 20 Jahren bei Schupp tätig sind Egon Ebert aus Musbach und Eduard Obert aus Dornstetten. Außerdem wurden Egon Dettling (Dettlingen), Detlef Niemann (Dornstetten), Olga Radaz (Pfalzgrafenweiler), Martina Zorn (Frutenhof) und Maik Schwenger aus Fockbek für langjährige Betriebszugehörigkeit geehrt.