Dornstetten 18-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Zu einem Unfall mit einem Fahrzeugüberschlag und drei verletzten Personen ist es in der Nacht zum Samstag kurz nach 1 Uhr in der Ortsstraße von Aach gekommen.

Eine 18-jährige Fahranfängerin war in den frühen Morgenstunden in ihrem Renault Clio hinter einem anderen Auto in Richtung Freudenstadt unterwegs. Aus bislang nicht bekannter Ursache geriet die junge Frau laut Polizei mit ihrem Auto auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem entgegenkommenden VW Golf zusammen. Durch den heftigen Aufprall geriet der Clio ins Schleudern und fuhr gegen den Grundstückszaun eines angrenzenden Kindergartens. Daraufhin überschlug sich der Wagen und blieb schließlich auf dem Kindergartengelände auf dem Dach liegen.

Bei dem Unfall wurde die 18-jährige Fahrerin schwer verletzt. Die beiden Insassen im Golf, darunter der 24-jährige Fahrzeuglenker und sein 26 Jahre alter Mitfahrer, wurden leicht verletzt. Die verletzten Unfallbeteiligten wurden mit Rettungswagen in eine Klinik gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen und auf dem Kindergartengelände entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro.