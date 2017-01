Dornhan Zwei Abgänge machen Wahl erforderlich

Kassenverwalter Matthias Vollmer trug die Bewegungen in Einnahmen und Ausgaben vor. Ordnung und Korrektheit bestätigte Kassenprüfer Matthias Link und beantragte die Entlastung, die Bürgermeister Markus Huber aussprechen konnte. Dabei lobte Huber die Arbeit des Vorstands und die Präsenz des Chors in der Stadt, der auch als kleinere Gruppe zielgerichtet den Weg gehen und dabei Spaß haben solle.

Traditionelle Liedwahl

Dann waren es die ermunternden Worte des Chorleiters Michael Bühler, die für das aktuelle Jahr Auftrieb geben sollten. Die Liedauswahl pflege er traditionell, damit für jeden Sänger und Zuhörer etwas dabei sei. Mit den öffentlichen Auftritten solle der Chor einen "Push" erhalten, um den Antrieb zu fördern.

Sänger, die bei 47 Terminen selten gefehlt hatten, wurden mit einem Sängerglas belohnt. Nie fehlte Hermann Graf, zweimal waren Werner Höllige und Herbert Miller abwesend, dreimal Andreas Lehmann und Richard Wössner. Hans Kopp fehlte fünfmal. Dann offenbarte der Vorsitzende das Engagement von Heinz Blocher. Dieser erhielt zu Ehren seiner 50-jährigen Sängerlaufbahn die Ehrennadel in Gold sowie Urkunde und Präsent.

Vereinsintern geehrt für 15 Jahre Singen im Chor wurde Henio Diebow. Er erhielt die bronzene Ehrennadel des Vereins. Ebenfalls geehrt mit der bronzenen Ehrennadel für 25 Jahre als förderndes Mitglied wurden Hans-Jürgen Ehnis, Thomas Kronenbitter und Karl Staiger.

Neue Beisitzer

Wegen zwei Abgängen mussten Wahlen angesetzt werden. Neue Beisitzer sind Karl Birk und Thomas Bucher. Zum seitherigen Vertreter der fördernden Mitglieder, Werner Rumpel, konnte Karl Staiger hinzu gewonnen werden. Somit ist der Vorstand komplett.

Feststehende Termine sind am 9. April das Singen in der Kirche, vom 7. bis zum 9. Juli das Stadtfest, der Volkstrauertag am 19. November und Konzert am 16. Dezember. Die traditionelle Maiwanderung am 7. Mai und der Vereinsausflug am 17. September sind ebenfalls wichtige Termine des Gesangvereins. Wegen des Stadtfestes entfällt die alljährliche Sängerhockete.