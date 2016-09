Dornhan Zuschussantrag für Kanal

Ebenfalls in Gundelshausen soll der Sternecker Weg für 336 000 Euro saniert werden. Huber teilte mit, dass aus dem Ausgleichststock ein Zuschuss von 80 000 Euro – beantragt waren 100 000 Euro – bewilligt wurde. Baubeginn werde im Frühjahr 2017 sein.

Ein weiteres Thema der Sitzung war die Erddeponie "Äußerer Lindenberg" in Dornhan, die erweitert werden soll. Die Genehmigung dafür liege sei Jahren vor, heißt es in der Verwaltungsvorlage. Auf der bestehenden Deponie wird die obere Fläche der Naturüberlassen. Auf der Erweiterungsfläche wird der Humus abgetragen. Der Gemeinderat vergab die Arbeiten an die Vöhringer Firma Lupold für knapp 19 000 Euro. 30 000 Euro waren dafür bereits im Haushaltsplan eingestellt.