Dornhan Zu wenig Platz für die Mitarbeiter

Dornhan. Im Rathaus in Dornhan wird es zu eng. Der angenzende Kronenladen, in dem ein Teil der Verwaltung untergebracht ist, ist in solch einem maroden Zustand, dass sich eine Sanierung nicht lont. Deshalb soll er abgerissen und an seiner Stelle ein neuer Anbau errichtet werden. Dieser wird dann der Hauteingang sein und ein Bürgerbüro, das Standesamt sowie einen Besprechungsraum beinhalten.

Das Rathaus soll in diesem Zusammenhang saniert werden. Die Sanitärräume werden erneuert und Stromleitungen, Brandschutz und Heizungen auf den neuesten Stand gebracht. Um das Gebäude barrierefrei zu machen, soll ein Aufzug eingebaut werden.

Hier schieden sich die Geister: Während die Pläne des Architekten Horst Braun den Aufzug in der Mitte des Rathauses vorsehen, plädierte Stadtrat Gerhard Pfau dafür, ihn in Glasausführung an der Außenseite des Gebäudes zu installieren. Dies hätte jedoch deutlich höhere Unterhaltskosten zur Folge, hielt die Verwaltung entgegen.