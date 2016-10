Dornhan Wunschkonzert zum Jubiläum

Mit dem "Fliegermarsch" wurde das Wunschkonzert eröffnet, bevor die Zuhörer nach Afrika zum "König der Löwen" entführt wurden. Mit "I Will Follow Him" aus dem Film "Sister Act" ging es weiter im Programm, bis die "Pirates of the Caribbean" aus dem Film "Fluch der Karibik" musikalisch die Halle enterten. Als Highlight betraten anschließend zwei "Schotten" in traditioneller Tracht die Bühne, nämlich Christof am Dudelsack und Manfred an der Trommel. Gemeinsam mit dem Musikverein stand die nicht offizielle schottische Hymne "Highland Cathedral" auf dem Programm. Kräftiger Applaus belohnte diesen Auftritt. Mit dem "Deutschmeister Regimentsmarsch" und den geforderten Zugaben "Böhmischer Traum" sowie dem Marsch "Viribus Unitis" beschloss der MTV das Konzert.

Der Montag stand dann ganz im Zeichen des Handwerker- und Bauernvespers. Die "Oldies" aus Leinstetten hatten Platz auf der Bühne genommen. Bereits nach kurzer Zeit platzte die Halle aus allen Nähten, so dass weitere Tische aufgestellt werden mussten und die Helfer in der Küche, am Getränke- und Weinstand an ihre Grenzen kamen. Ab 19 Uhr übernahm der Musikverein aus Sigmarswangen die Unterhaltung der Gäste.