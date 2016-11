Dornhan Wirtschaft aus Sicht der Politik

Dornhan. Peer-Michael Dick, Hauptgeschäftsführer von Südwestmetall, hatte im vergangenen Jahr über den Produktionsstandort Deutschland und dessen Zukunftsaussichten gesprochen. Diesmal geht es auch wieder um die Wirtschaft, allerdings aus Sicht der Politik. Gastreferentin wird die baden-württembergische Landesministerin für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau, Nicole Hoffmeister-Kraut sein. Sie spricht unter anderem über den ländlichen Raum mit seinen Chancen, die Breitbandversorgung und Industrie 4.0.

Veranstaltet wird der Neujahrsempfang von der Interessengemeinschaft Handel- und Gewerbe (IHG) sowie der Stadt Dornhan. Lothar Reinhardt hat die Ministerin bereits im Vorfeld der jüngsten Landtagswahl kennengelernt und nach der Regierungsbildung von Grün-Schwarz Kontakt aufgenommen.

Nicole Hoffmeister-Kraut, Jahrgang 1972, studierte nach dem Abitur am Gymnasium Balingen Betriebswirtschaftslehre an der Universität Tübingen. Das Studium schloss sie als Diplom-Kauffrau ab. 2001 promovierte sie an der Universität Würzburg mit der Dissertation "Unternehmensanalyse in mittelständischen Industrieunternehmen". Ein Praktikum bei der Investmentbank Morgan Stanley in London schloss sich an, danach war sie bis 2005 Analystin bei Ernst und Young in London sowie in Frankfurt.