Dornhan Wie verändert das Evangelium die Kulturen?

Die 46-jährige Theologin Kim-Rauchholz stammt aus Südkorea und hat nach mehreren Studienaufenthalten in Deutschland lang im Pazifik-Inselstaat Mikronesien als Missionarin gearbeitet. Heute lehrt sie Griechisch und Neues Testament an der Internationalen Hochschule Liebenzell. Der 45-jährige Manuel Rauchholz entstammt einer deutschen Familie, ist aber in Japan, den USA und ebenfalls Mikronesien aufgewachsen. Als Theologe und Ethnologe leitet er derzeit ein Bildungs- und Entwicklungsprojekt in Chuuk auf Mikronesien. Das Ehepaar lebt mit seinen drei Kindern in Deutschland, ist aber regelmäßig in aller Welt unterwegs.

Mit dabei sind aktive Kurzzeit- und Langzeitmissionare, die ihre Erfahrungen ins Gespräch mit Simone Meng und Georg Steffens bringen. Posaunenbläser aus dem Kirchenbezirk unter der Leitung von Daniel Bleibel sorgen für die Musik. Rund 15 Missionswerke mit Beziehung zu Gemeinden im Kirchenbezirk Sulz zeigen auf dem Missionsmarkt ihre bunte Welt und bieten die Möglichkeit, Missionare kennenzulernen. Der Förderverein vom evangelischen Jugendwerk Sulz bewirtet mit Kaffee und Kuchen. Der Eintritt ist frei.

Außerdem verabschiedet sich der Leiter vom Bezirksarbeitskreis Mission, Georg Steffens. Er hat eine Pfarrstelle im Kirchenbezirk Göppingen angetreten.