Dornhan Wie in guten alten Zeiten

Die Sonne kam immer mehr zum Vorschein. So konnten am Mittag Tische und Bänke ins Freie geschafft werden, und die Gäste ließen sich in der Sonne nicht nur die Spezialitäten aus dem Holzbackofen, sondern auch die selbst gebackenen Kuchen und Kaffee schmecken.

Jung und Alt hatten großes Interesse an den wie in Ur- und Großmutters Zeiten eingerichteten Stuben und Zimmern. Bernhard Bronner erklärte auch ausführlich, wie die alten Maschinen bedient und gehandhabt wurden. Die Motorradfreunde konnten sich an der Sammlung außergewöhnlicher Modelle von früher nicht satt sehen. Franz Bronner wusste viel über die Stücke zu berichten.