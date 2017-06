Dornhan Wie die Stadt im Buche steht

Dornhan. Die Umstellung der Gemeindefinanzverwaltung auf das neue kommunale Haushaltsrecht erfordert umfangreiche Vorarbeiten. Für Dornhan – mit anderen Kommunen "quasi im Geleitzug", wie Bürgermeister Markus Huber sagt – hat diese in Form der Vermögensbewertung das Büro IIB geleistet. Vogel stellt am Montagabend das Vorgehen vor und begründet die Ansätze. Das kommunale Buchvermögen bildet sich auf Tausenden Exposés ab.

Wo Spielräume bestehen, etwa bei der Abschreibung, bewege man sich im mittleren Bereich. Auch bei der Bewertung des Waldes hat man sich im landesweiten Korridor, der zwischen 72 und 82 Cent verläuft, auf die Mitte verlegt: Der Dornhaner Wald ist 77 Cent pro Quadratmeter wert. Der Boden kommt mit noch einmal 26 Cent, einem landesweiter Festansatz, hinzu. Für den Außenbereich werden anonsten generell 1,20 Euro pro Quadratmeter angesetzt.

Schwieriger ist es im Innenbereich. Dort sind zunächst die Bodenrichtwerte zugrunde gelegt, bei historischem Bestand rückindiziert. Allerdings gibt es für die Bewertung so etwas wie ein "Zauberdatum": Weil die Eruierung von Anschaffung und Übernahme von Flächen uferlos sein könnte, gibt es den 1. Januar 1974. Auch bei Flächen, um die man von Jahrhunderten in öffentlichem Besitz weiß, tut man so, als hätte sie Dornhan an Neujahr 1974 übernommen. Übrigens: Mehr als ein Drittel des Vermögens sind unbebaute Grundstücke.