Dornhan Wenn Dornhaner auf "Schatzsuche" gehen

Sicherheit hat höchste Priorität

Deshalb gehen die Dornhaner Bürger am Samstag, 25. März, ab 9 Uhr auch wieder auf "Schatzsuche". Sollte das Wetter nicht mitspielen, wird am Samstag, 8. April, gesammelt.

Mittlerweile wird die Aktion alle zwei Jahre in allen Dornhaner Ortsteilen durchgeführt. "Das muss früh genug geschehen, damit die Vegetation noch nicht so weit ist und man beim Säubern keine Tiere stört", weiß Huber. Zudem sei es schwierig, in erhöhtem Gras oder dichtem Buschwerk kleine Bonbonpapiere zu finden.

Dem Bürgermeister ist wichtig, dass die einzelnen Gebiete von örtlichen Vereinen betreut werden. Schließlich gibt es um die 100 Helfer zu organisieren. Jeder Stadtteil handle eigenverantwortlich. Seit ein Bürger vor einigen Jahren bei der Aktion lebensgefährlich verletzt wurde, sind Schutzwesten im Umgang mit den eingesetzten Traktoren besonders wichtig. Zudem seien alle freiwilligen Helfer über die Stadt gesetzlich unfallversichert. Sechs Container würden aufgestellt, drei in Dornhan selbst und je einer in den Stadtteilen Marschalkenzimmern, Lein­stetten und Weiden.

"Bei der Säuberungsaktion zu helfen, ist eine gute Möglichkeit, etwas für seine Stadt zu tun", appelliert der Bürgermeister zur Mithilfe. Schließlich wolle ja jeder die Landschaft müllfrei genießen.