Dornhan Wandern stärkt den Kulturaustausch

Dornhan. Seit mehr als 22 Jahren pflegen die Städte Dornhan und das französische Pont de Vaux ihre Jumelage mit mannigfachen unvergesslichen Begegnungen, intensivem Kulturaustausch und einem ausgeprägten Augenmerk auf das schulische Zusammenkommen. Ein weiteres Begegnungsfeld hat konkrete Formen angenommen: Das gemeinsame Wandern. So haben Bürgermeister Markus Huber, Hanni Vollmer und die Vorstandsmitglieder des Freundeskreises vor Kurzem zum vierten deutsch-französischen Wanderwochenende eingeladen.

Zusammen mit Ingo Meyer, dem Vorsitzenden des Vereinsforums, und Hans Lampprecht vom Schwarzwaldverein wurde das Programm für das Wochenende vorbereitet. 54 begeisterte Wanderer aus Pont de Vaux folgten der Einladung, die Umgebung von Dornhan und Weiden zu Fuß zu erkunden.

Am Freitagabend begann die Begegnung mit einem fröhlichen "Bonjour" und endete am Sonntagnachmittag mit einem begeisterten "Merci". Ingo Meyer, Hans Lampprecht und Wolfgang Ruoff vom Schwarzwaldverein führten am Samstag die Freunde aus der Bresse und ihre Gastgeber bei kühlem, jedoch schönem Wetter zum Zitzmannsbrunnenbachtal mit Besichtigung des neuen Regenrückhaltebeckens weiter zum Spaltberg. Dort wartete bereits Bernd Rössler von der Narrenzunft mit drei Spaltbergmännle mit verschiedenen Leckereien auf die Gruppe. Vollmer erklärte den Gästen die Figur der heimischen Sage. Mit Butterbrezel und etwas zum Trinken konnte man sich für die nächste Etappe auf dem "Eschenhain" stärken. Im Dobel ließen sich alle leckere Forellenfilets aus den Fischteichen der Angelfreunde schmecken.