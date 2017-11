Dornhan Vorbereitungen für Fasnet laufen

Dornhan. In seinem ersten Bericht als Zunftmeister zog der bei der jüngsten Hauptversammlung im April gewählte neue Vorsitzende Björn Burkhardt bereits eine erste Zwischenbilanz des laufenden Vereinsjahres.

Dazu gehörten der Backtag im Mai in der Ziegelhütte und das Stadtfest in Dornhan, an dem die Zunft einen Arbeitsdienst verrichtete.

Im Ausblick auf die kommende Fasnet seien die Vorbereitung schon weit fortgeschritten.