Dornhan Von der löchrigen Piste zum sicheren Weg

Dornhan. Risse, Schlaglöcher, Brüche, Senkungen – einen Schönheitspreis gewinnt die Bühlerstraße in Dornhan nicht. Und auch in Sachen Verkehrssicherheit ist sie nicht mehr auf dem aktuellen Stand. Das soll jetzt geändert werden. Hierbei strebe man eine schlichte, aber dennoch werthaltige Planung an, erklärte Bürgermeister Markus Huber am Montag im Gemeinderat. Die Straßenführung ist vorgegeben.