Dornhan Vier Täuflinge bestehen Prüfungen

Diana Haizmann, Fabienne Günthner, Isabell Schumacher und Daniel Heinzelmann waren die Täuflinge. Gruppenführer Patrick Günthner und "Vize" Jennifer leiteten die Taufprozedur, die mit einem Statement für die Zunft begann, gefolgt von der Gelenkigkeitsprüfung, bei der man Bärenhonig von den Fußspitzen mit dem Mund entfernen musste. Nach einem kleinen Schnaps musste der närrischen Biss bewiesen werden, wozu es Bärendreck mit einem Schluck Kondensmilch gab.

Ein Gedicht mit einigen vorgegebenen Begriffen vorzutragen, war eine weitere Hürde, die es zu bewältigen gab, bevor die Prüflinge schließlich noch einen Cocktail mit allem, was gesund ist, aber nicht schmeckt, verabreicht bekamen.

Der Höhepunkt der Taufprozedur war ein närrischer Snack. Ein frittierter und ein gekochter Hühnerfuß in einer speziellen Nudelsuppe diente der Kräftigung der Prüflinge für den Endspurt der Taufe. "Crazy L-town chicken soup" hieß das für diesen Abend kreierte Menü.

Wasserbomben, geworfen von einem Taufpaten, mit einer Schüssel auf dem Kopf einzufangen, war die Abschlussprüfung des Abends. Dabei nicht nass zu werden, war angesichts der vielen metallenen Spitzen an der Schüssel nicht ganz einfach.

Danach war die Ernennungsurkunde zum aktiven Narren redlich verdient, die Zunftmeister Michael Keim den Prüflingen überreichen konnte.

An den offiziellen Teil der Veranstaltung schloss sich ein stimmungsvoller Abend mit Musikdarbietungen durch DJ Steffen Bischoff, bei dem die Narren so richtig in Schwung kamen. Darüber hinaus arbeitet die Zunft bereits intensiv am Programm für die diesjährige Fasnet, die in Leinstetten mit dem ersten Zunftball am 18. Februar einen ihrer Höhepunkte erleben wird.