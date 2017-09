Dornhan Vier Bewohner aus Haus "gerettet"

Die Wehren machten sich bereit, die drei Hausbewohner mithilfe der Leiter zu retten. Dies gelang reibungslos. Zusätzlich wurde im Keller des Hauses eine weitere Person gefunden und sicher geborgen. Mit einem Drucklüfter sollte das Gebäude dann noch rauchfrei gemacht werden. Schließlich wurde der "Brand" gelöscht.

Abteilungskommandant Jochen Fuentes bedankte sich im Anschluss bei den Männern für ihren Einsatz. Lob gab es auch vom Stadtkommandanten Frank Pfau, der das Geschehen vor Ort mitverfolgte. "Das funktioniert einwandfrei bei euch. Weiter so", sagte er. Bürgermeister Markus Huber schloss sich dem an und wies darüber hinaus auch auf die Außenwirkung der Übung hin und dass sich die Bevölkerung im Ernstfall auf die Feuerwehr verlassen könne. Außerdem sei der Übungseinsatz Werbung für die jüngere Generation. Auch Frauen dürften sich in der Feuerwehr einbringen.

Momentan werde noch daran gearbeitet, dass die Wasserversorgung in Zukunft besser gewährleistet sei und es in diesem Bereich des Ortes keine Engpässe gebe, sagte Huber. Ortsvorsteher Gerhard Röhner bedankte sich im Namen des Ortschaftsrats für den Einsatz der beiden Wehren. Die Hauptübung der Abteilungen Marschalkenzimmern und Weiden findet jährlich im Wechsel zwischen den beiden Orten statt.