Dornhan Viel Geld für die Jugend investiert

Angela Günthner, berichtete über ausgeglichene Finanzen. Für Instrumente seien 5300 Euro und für die Jugendausbildung 4200 Euro ausgegeben worden. Schriftführerin Nadine Link erinnerte an die vielen Terminen, die von Narrentreffen bis zum Silvestergottesdienst und zu Beerdigungen reichten. Jugendleiterin Sabrina Schwenk i betreut insgesamt 33 Jugendliche, von denen 28 in Ausbildung sind. Fünf Nachwuchskräfte haben jüngst den D1-Lehrgang erfolgreich absolviert. Elf Jungmusiker seien erneut für den D1-Lehrgang und zwei für den D2-Lehrgang angemeldet. Zur Freizeitgestaltung gab es ein Musikercamp am Bodensee.

Nach zehn Jahren gab Sarah Schanz ihre Tätigkeit als Dirigentin der Jugendkapelle auf, Nachfolger ist Daniel Schrägle aus Hopfau.

Ortsvorsteher Gerhard Röhner ging nach der Entlastung nochmals auf den neuen Standort des Backfestes ein. Die Wahlen für zwei weitere Jahre hatten folgendes Ergebnis: Vorsitzender bleibt Martin Roth und Stellvertreterin Nicole Joos. Kassenverwalterin ist weiterhin Angela Günthner, Schriftführerin Nadine Link und Jugendleiterin Sabrina Schwenk. Zu Beisitzern gewählt wurden Karl-Heinz Beck, Daniela Bronner, Sarah Schanz, Katrin Schwenk und Dennis Schauer. Die fördernden Mitglieder werden vertreten durch Chris Kohler und Ute Krosche.

Ehrenvorsitzender Roland Schuler empfahl der Vereinsleitung, nach Jahren wieder um Mitglieder zu werben.

Beim Ausblick auf das Jahr 2017 hatte Vorsitzender Roth viele Fasnetstreffen zu vermelden, angefangen am 28. Januar in Dunningen. Weitere Termine sind die Mitwirkung an der Sportlerehrung, das Maibaumaufstellen, Auftritt in Balingen, Grillfest und Backhockete, Volkstrauertag, Jahreskonzert und am 3. Dezember die Mitwirkung am Konzert in Göllsdorf.